Prefeito de Taperoá é vítima de atentado na zona rural

O prefeito de Taperoá, Jurandi Gouveia, conquistou uma vitória histórica derrotando dois outros tradicionais grupos políticos e as comemorações não param desde a divulgação do resultado. Nesta segunda-feira (03), entretanto, um fato lastimável foi registrado em meio a uma carreata do prefeito.

Jurandi vinha com sua comitiva de uma festa da vitória organizada por amigos no Sítio Salgado e na altura do sítio Carneiro foi surpreendido por um grupo, provavelmente de adversários insatisfeitos com a derrota. Eles atiraram pedras nos carros do prefeito, que teve o para-brisa quebrado bem como o automóvel do vereador reeleito, Birino, e segundo informações de pessoas que estavam no momento do incidente até disparos de arma de fogo. Os disparos, por sorte, não acertaram ninguém.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local realizando rondas para tentar identificar os vândalos.

Algumas pessoas ficaram feridas e foram socorridas para o Hospital Distrital da cidade por uma equipe do SAMU.

Jurandi foi reeleito neste domingo (2) com 3.461 votos (40,56%) contra 3.305 sufrágios de George Farias (PSDB) e 1.768 escrutínios de Deoclécio Moura (PTB).