Prefeito de Taperoá participa da 1º conferencia de desenvolvimento sustentável do consorcio são saruê

Esta sendo realizado nesta quarta-feira (10) ate as 18:00, no polo da UAB em Taperoá, 1º Conferencia de Desenvolvimento Sustentável do Consorcio São Saruê, onde esta presente vários prefeitos do cariri que fazem parte do consorcio e o reitor da UEPB entre outras autoridades.

O objetivo geral da 1º CDSCSS

Construção de um plano estratégico de ações articuladas ente o poder publico instituições e sociedade civil para o desenvolvimento sustentável da região, abordando os Eixos temáticos: 1. Educação ambiental; 2. Gestão de Resíduo sólidos; 3. Gestão das Águas; 4. Infra-estrutura e Politica Publicas Cultura e Turismo.

Específicos

Contribuir para a implementação da Lei 12.305/2010, que trata da Politica Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

Qualificar o poder público, setores produtivos, entidades de ensino, sociedade civil organizada, cooperativas ou associações em geral, no grande esforço para gesta dos resíduos sólidos.

Pactuar a implementação de politicas publicas de cultura e turismos na região

Formação de Grupos de Trabalho (GTs) do Comitê gestor inter institucional PNRS e politicas nacional de cultura (PNC) e de Turismo (PNT):

Com a finalidade de apoiar a estruturação e implementação da Politica Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), por meio da articulação dos órgãos públicos, autarquias, instituições e ONGs, de Interinstitucional serão composta 04 (quatro) grupos de trabalho GTs.

“É muito importante manter esse dialogo entre os prefeitos, a conferencia veio para manter a aliança e alinhar as informações, pois o nosso cariri vem sofrendo com a falta de desenvolvimento sustentável, e com esse dialogo podemos chegar a uma solução, pois juntando forças conseguimos chegar ao objetivo”, disse o Prefeito Jurandi Gouveia