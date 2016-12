Prefeito de Taperoá se consolida como liderança no Cariri Paraibano

O prefeito de Taperoá, Jurandi Gouveia, a cada dia que passa tem se consolidado como liderança no cariri do nosso estado. Jurandi que foi recentemente reeleito prefeito da cidade, tem tido sua administração repetidamente premiada no quesito transparência pública, além de conseguir diversas obras e conquistas para Taperoá.

Nas eleições municipais deste ano, Jurandi derrotou nada mais nada menos que dois de uma só vez, seu antigo apoiador e ex-Prefeito Deoclécio Moura (Deó), e o candidato da tradicional oposição, George Farias, que é filho e irmão de ex-Prefeitos. Desta forma Jurandi e seu grupo, desbancaram todos os seus opositores, que agora, insatisfeitos pela acachapante derrota, tentam via judicial, o que não conseguiram pela soberania do voto popular.

Nossa reportagem apurou que vários Prefeitos, vereadores e líderes comunitários de cidades vizinhas, tem procurado Jurandi com o intuito de lançar seu nome na disputa de uma vaga a Deputado Estadual nas eleições estaduais de 2018, porém, Jurandi tem se mostrado irredutível nas negativas, pois segundo apuramos, ele já tem adiantadas conversas com um deputado a quem ele apoiará em 2018.