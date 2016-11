Prefeito e vice-prefeito tratam com senador questão da Adutora do Pajeú

BRASÍLIA – Vários prefeitos da Paraíba que participam do seminário para novos gestores na capital Federal, evento este patrocinado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), estão aproveitando a oportunidade para tratarem da Adutora do Pajeú.

Nesta quinta-feira (10), o prefeito de Taperoá, Jurandi Gouveia (PMDB) e seu vice-prefeito, Junior de Preto (PDT), além de outros gestores das cidades circunvizinhas, se reuniram com o senador paraibano, Raimundo Lira (PMDB), e trataram sobre o assunto.

A conversa ocorreu no gabinete do senador que, inclusive, é cotado para presidir o Senado a partir de fevereiro de 2017.

Lira se comprometeu em lutar ao lado dos prefeitos para tentar viabilizar a Adutora do Pajeú e garantir uma segurança hídrica aos municípios das regiões do Cariri e Médio Sertão, que sofrem com a estiagem prolongada na região por 5 anos.

Com Heleno Lima