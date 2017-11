Prefeito Jurandi abre oficialmente a campanha Outubro Rosa com entrega de ambulância do SAMU

O Prefeito Jurandi Gouveia Farias abriu oficialmente a campanha Outubro Rosa no município de Taperoá, o evento que tem o objetivo de conscientizar as mulheres com relação a prevenção ao câncer de mama e colo do útero ocorreu na sede da Policlínica Municipal, com a presença da Secretária de Saúde do município, Kemp Correia, prefeito e vice-prefeito e secretários municipais.

Na oportunidade Jurandi Farias realizou a entrega da nova ambulância do SAMU, ambulância de suporte mais avançado que vai ajudar a melhor o atendimento em casos de urgências e emergências na cidade e na zona rural do município. Ainda nesta segunda-feira serão realizados eletrocardiograma, citológicos e palestras.

Na Terça-feira dia 10, a Policlínica realizará palestras, na quarta-feira dia 11 atendimento da mastologista com a Dra. Cristiane para pacientes que já passaram pela triagem e doações de mamografias que será realizada em Campina Grande. A programação do Outubro Rosa segue durante todo o mês de outubro na cidade.