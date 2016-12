Prefeito Jurandi firma convenio para reforma de três escolas na zona rural do município.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, apresentou nove emendas parlamentares à Lei Orçamentária Anual (LOA-2017), Projeto de Lei 1.049/2016, do Governo do Estado, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2017. As emendas de Adriano Galdino contemplam 22 municípios paraibanos com obras nas áreas de recursos hídricos e educação.

Taperoá é um dos municípios a ser Beneficiado com reformas em três escolas da Zona Rural, o convenio foi assinado pelo prefeito Jurandi Gouveia nesta quarta-feira (21) de dezembro, as escola beneficiadas são: EMEF Manuel Ferreira de Gouveia, EMEF Iluminata Maria da Nobrega e EMEF Vitalino Messias, as reformas vão propulsionar maior conforto aos alunos da Zona Rural do município.

“Tenho a grata satisfação, mesmo em tempo de crise, de chegar ao final de mais um ano com a certeza que fizemos muito pelo nosso município, a educação sempre foi uma prioridade no nosso primeiro mandato, e com fé em Deus continuará a ser no novo mandato que se inicia em 01 de Janeiro de 2017, graças ao empenho do deputado, Adriano Gaudino, estamos conseguindo mais essa importante conquista, a reforma nas escolas do Salgado e do Olho D água” declarou o prefeito Jurandi Gouveia.