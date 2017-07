Prefeito Jurandi Gouveia autoriza a abertura de mais uma via pública

Nesta terça feira, dia 25 de Julho, o Prefeito autorizou a abertura de mais uma via pública no Bairro São José, interligando parte do Bairro com outras vias que dão acesso ao Centro da cidade.

A Rua que está em processo de abertura é a Gemiliano limeira. No local será construído a segunda ponte, passando por cima do canal, dando passagem para os transeuntes daquela localidade.

“Desde ano passado, o Governo Municipal vem lutando para melhorar a acessibilidade para os moradores do Bairro São José, abrindo novas vias para facilitar o acesso e buscando novos meios de resolver os problemas que a população enfrentam”, palavras do Prefeito Jurandi Gouveia