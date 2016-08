Prefeito Jurandi Gouveia Farias em parceria com o Governo do Estado inaugura Sistema de Abastecimento de Água Potável em Taperoá

O prefeito Jurandi Gouveia Farias, inaugurou nesta manhã (01), o sistema de abastecimento de água potável com dessalinizador do Programa Água Doce, na comunidade do Assentamento “José Moreira” e na comunidade Jatobá da Serra.

A solenidade de inauguração contou com a presença do prefeito Jurandi Gouveia Farias, a vice-governadora, Lígia Feliciano (representante do governador Ricardo Coutinho) o Deputado Federal, Damião Feliciano, Secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ricardo Soavinski, o fiscal do convênio do Programa Água Doce do MMA, Samuel Rodrigues, o Coordenador Nacional do Programa Água Doce, Renato Saraiva Ferreira, o Coordenador Estadual do Programa Água Doce, Robi Tabolka e o secretário executivo do Meio Ambiente, Fabiano Lucena, autoridades locais e moradores da comunidade contemplados com a obra.

Nesse momento de alegria para os moradores do Assentamento José Moreira e comunidade Jatobá da Serra, a população ressaltou a importância de ter uma gestão responsável e que cuida dos interesses do povo. Dezenas de famílias das respectivas localidades estão sendo beneficiadas com o projeto, e passarão a consumir água potável de qualidade.

A vice governadora elogiou a administração do prefeito, e disse que a obra tem como objetivo amenizar a situação da falta de água nas comunidades da zona rural do município que sofrem com os efeitos da estiagem. “Parabéns Prefeito, vejo que você não se cansa de trabalhar. Essa é uma obra importantes para o município, e hoje mais uma vez estamos unidos em prol de mais um benefício que vem ajudar a amenizar a situação que enfrentamos com a estiagem”.

Em sua fala, Jurandi Farias enfatizou a imensa alegria de poder está solucionando um problema e contribuindo com melhorias para toda a comunidade que agora pode utilizar água de qualidade. “Pra mim, é uma alegria muito grande estar aqui hoje, para entregar mais uma obra concluída em nossa gestão.

