Prefeitos se reúnem em Taperoá para discutir e votar a criação do plano intermunicipal de saúde

Nos primeiros onze dias do mês de julho, os prefeitos do cariri e representantes, membros do consórcio São Saruê estiveram reunidos na ULT de Taperoá, com objetivo de discutir e votar a criação do plano intermunicipal de saúde do consórcio, visando trazer para essa região serviços de atendimento ambulatorial além de exames especializados para policlínicas de Taperoá e Soledade.

Foi debatida também a possibilidade de atendimento especializado em cirurgias eletivas, para os hospitais das cidades de Soledade, Juazeirinho, Pocinhos e Taperoá.

Após o termino da reunião, os membros aproveitaram a oportunidade para visitar a Policlínica, que esta sendo concluída na rua 23 de maio. Em seguida foram para o Hospital Geral de Taperoá, onde foram traçados metas para a implantação dos serviços já citados.