Prefeitura de Taperoá abre inscrições para concurso público e processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Taperoá oficializou nesta quinta-feira (17), o lançamento do edital para o concurso público e processo seletivo para contratação de servidores.

Com o apoio técnico da EDUCA – ASSESSORIA EDUCACIONAL – LTDA, serão oferecidas 74 vagas, sendo 67 para concursados e 07 para empregos temporários, disponíveis para pessoas que tenham ensino fundamental completo e incompleto, médio, médio/técnico e superior.

O concurso vai disponibilizar vagas para diversas áreas, como Medicina, Social, Serviços Gerais, entre outros cargos. As inscrições serão feitas pela internet, através do site www.educapb.com.br, endereço eletrônico onde o interessado encontrará também os editais dos certames. A taxa de inscrição varia conforme a escolaridade e haverá isenções para os interessados que não podem pagar para fazer o concurso.

Em ambos os casos, tanto para o concurso público quanto para o processo seletivo, a data para realização da prova objetiva está prevista para 22 de Janeiro de 2017. O local e o horário estão previstos nos Editais.

Nossa equipe de reportagem entrou em contato com o Prefeito Jurandi Gouveia, para que ele falasse sobre a importância da realização do concurso, “Nossa administração tem sido pautada pela proximidade junto ao povo e pelo trabalho incansável por melhores dias para a nossa cidade. Entre um dos nossos compromissos, o concurso público é um dos que vejo como mais importantes, pois é a segurança para o trabalhador, além de ser uma forma de valorizar e resgatar a dignidade do servidor” assegura o prefeito acrescentando que “além do resgate da dignidade do servidor, a contratação dos servidores, em caráter definitivo, estará contribuindo para que a prestação de serviços do município seja feita de forma continuada melhorando ainda mais a qualidade dos serviços à população”, concluiu Jurandi Gouveia.

Clique nos links abaixo para acessar os editais

Edital Concurso Público – clique aqui

Edital Processo Seletivo – clique aqui