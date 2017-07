Prefeitura de Taperoá adquire dois novos veículos

Com o objetivo de melhorar o atendimento da Secretaria Municipal da Saúde, a Prefeitura de Taperoá, adquiriu dois veículos automotores novos da marca Volkswagen modelo Novo Gol. O Prefeito foi até a cidade de Patos para receber as chaves dos veículos que serão entregues para a Secretarias de Saúde, com objetivo de dinamizar e melhorar seus serviços.

A compra dos veículos é mais uma conquista da administração do prefeito Jurandi Gouveia. A aquisição foi feita através de licitação na modalidade Pregão Presencial e a empresa vencedora foi a concessionaria Via Leste. O valor total da compra dos veículos da marca Volkswagen, foi de R$ 80.000,00. Com esta aquisição o Prefeito Jurandi segue seu propósito da constante renovação da frota de veículos oficiais.

“Esses veículos fazem parte do constante esforço do nosso governo em ofertar serviços cada vez melhores para nossa população . Estamos conseguindo melhorar a cada dia os serviços prestados pelas Secretarias e principalmente garantir a qualidade das condições no atendimento aos usuários da saúde”, declarou o prefeito Jurandi Gouveia.