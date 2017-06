Prefeitura de Taperoá em parceria com o SEBRAE realizará treinamentos para o Artesanato local intensificar as vendas para o São João 2017

O SEBRAE estará novamente na cidade de Taperoá, dessa vez para realizar palestra e treinamento com o Segmento de Artes Plásticas e Artesanato do Município, com o intuito de intensificar as vendas dos artesões para a próxima edição do São João. A palestra será focada no Marketing Digital para artesões e outros empreendedores de economia criativa, ministrada pelo Técnico do SEBRAE Ismael Nóbrega, graduado em Computação pela Universidade Estadual da Paraíba, especializado em Franchising pela ABF e em Mercados pela Universidade Corporativa SEBRAE.

“A palestra tem por objetivo sensibilizar os participantes da importância de utilizar as mídias sociais como poderosa ferramenta de divulgação dos seus produtos e negócios. Em tempos de crise e de economia globalizada, é importante levar aos empreendedores informações sobre essa nova forma de divulgação para que os artesões de Taperoá alcancem novos clientes e parceiros comerciais”, afirma Ismael Nóbrega.

A palestra é gratuita e será realizada na próxima terça-feira (13/06/2017) às 19h00min, na Câmara Municipal de Taperoá. O evento é uma ação da Secretaria de Cultura por meio da Coordenação de Cultura do Município.