Prefeitura de Taperoá lança cronograma de ações ao ‘Outubro Rosa’

A Prefeitura Municipal de Taperoá através da Secretaria Municipal de Saúde tem a honra de convidar, em especial as mulheres, para participar do Outubro Rosa 2016.

Participe e não deixe de realizar seus exames de prevenção em sua Unidade de Saúde. Segue abaixo, o Cronograma:

Dia 18 (Terça-feira)

ESF II – Atividade Educativa e exames citopatológico.

Dia 19 (Quarta-feira)

ESF VII – Atividade Educativa e exames citopatológico.

Dia 20 (Quinta-feira)

ESF I e ESF VI – Atividade Educativa e exames citopatológico.

Dia 25 (Terça-feira)

• “DIA D” – Encerramento na policlínica – Café da Manha.

• Carro de Mamografia “Amigos do Peito” para as mulheres de faixa etária de 50 a 69 anos.

• Atividade educativa e exames citopatológico com ginecologista Dr. Elmano Brito e os enfermeiros das ESFs.

• Sorteio de brindes

• Depoimentos de pacientes com câncer de mama.

A Equipe do NASF estará dando apoio as ESFs durante toda Campanha