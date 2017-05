Prefeitura de Taperoá prepara 5º Festival de Prêmios para comemorar o Dia das Mães

A Prefeitura de Taperoá juntamente com a Secretaria de Ação Social prepara sua festa tradicional para marcar as comemorações do Dia das Mães. O evento acontecerá no dia 14 de maio, a partir das 8 horas. O evento será na Praça João Suassuna.

A festa tem como objetivo proporcionar às mães um dia de diversão, lazer e entretenimento onde as mulheres presentes receberão o valor e a atenção que merecem.

A festa contará com a Banda de Música Maestro José Fernandes, alongamento, atração surpresa, festival de brindes e lanche

