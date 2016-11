Prefeitura de Taperoá prepara ações do Novembro Azul

Após um mês dedicado à saúde da mulher, com o Outubro Rosa, agora chegou a vez dos homens terem um mês exclusivo dedicado aos cuidados com a saúde masculina.

A Prefeitura de Taperoá, através da Secretaria Municipal da Saúde, realizara no sábado, dia 19, as 08:00 horas e no domingo, dia 28, as 14:00 horas, exames de Urologia para homens a partir de 45 anos.

A ação acontece na Policlínica com o Urologista Dr. Jânio na (Rua Abdom de Souza Maciel – Bairro São José). O objetivo é promover a saúde integral e a prevenção de doenças aos homens.