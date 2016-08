Prefeitura de Taperoá realiza Conferência sobre Plano Municipal de Saneamento Básico

A Prefeitura de Taperoá realizou na manhã desta sexta-feira (29) a Conferência sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, com o tema: “Conferência Municipal de Elaboração do Plano de Saneamento Básico”. Para o evento estiveram presentes o prefeito Jurandi Gouveia Farias, os engenheiros da Empatech, Superintendente Estadual da Funasa, Jackson de Araújo Lucena e a representante do comitê de organização do Plano Municipal de Saneamento Básico, Alice Monteiro Lima. O evento contou ainda com a presença dos Secretários Municipais, estudantes, a banda musical “João Ferreira de Souza”, servidores municipais e população.

O Plano é o principal instrumento da Política de Saneamento Básico (Lei 11.445/070). Para a elaboração do Plano, tem – se uma equipe multidisciplinar, incluindo técnicos, entidades municipais, e prestadores de serviços no Diagnóstico das Condições Sanitárias, Discussão e Definição dos Objetivos, Metas, Programas e ações em torno do plano, que será sendo elaborado em atendimento e conformidade com a legislação da Política Nacional de Saneamento Básico.

Durante a explanação de dados destacaram que a participação da comunidade é imprescindível, pois é ela que irá participar da elaboração do Plano, discutindo quais são os problemas do abastecimento de água; a existência de serviços de esgotamento sanitário; como está a limpeza pública e a coleta de resíduos sólidos produzidos e qual a destinação final e, ainda, quais problemas ocorrem no período de chuva na cidade.