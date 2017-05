Prefeitura de Taperoá realiza solenidade de posse para novos concursados

A Prefeitura Municipal de Taperoá realizou hoje, 02/05, na Universidade Aberta do Brasil (UAB), a cerimônia de posse para os novos concursados selecionados no último concurso público (0001/2016). O evento foi marcado por muita emoção e alegria dos novos funcionários municipais.

Além dos aprovados do concurso, a cerimônia contou com a presença do Prefeito Jurandi Gouveia Farias e do vice-prefeito Júnior de Preto, Procurador do Município Dr. Marcos Dantas, a 1ª dama, Teresa Silva, os secretários municipais, além de familiares dos novos empossados.

De acordo com Jurandi Farias, Taperoá experimenta um novo tempo e este concurso público representa o compromisso e a responsabilidade assumidos pela sua gestão. “Este é o objetivo de nossa gestão, priorizar os espaços de novas oportunidades para quem estuda, e acima disso, a responsabilidade com o poder público e vamos trabalhar juntos e fazer de nossa cidade um lugar melhor para se viver”, comentou.

Depois do recebimento do termo de posse e portaria, todos puderam comemorar com um café da manhã, especialmente preparado para esse momento, onde o Prefeito pôde dar as boas-vindas aos novos servidores do município.

taperoa.com

Wlalquíria Rufino