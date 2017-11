Prefeitura de Taperoá realizará Fórum da Juventude

A Prefeitura de Taperoá através da Coordenação de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Escola Estadual Melquíades Vilar e o Governo do Estado realizará no dia 30 e 31 de outubro, o Fórum da Juventude Protagonista. O evento contará com a participação do Professor de Sociologia George Soares, o Professor de Ciência Política Ivandro Sales, a Secretária Executiva da Juventude do Estado Priscilla Gomes e o Secretário de Articulação Municipal do Estado Buba Germano.

Na oportunidade, a Secretária Priscilla Gomes e sua equipe irão lançar o ID Jovem, documento emitido pelo Governo Federal que comprova que o jovem terá acesso à Cultura, ao Território e à Mobilidade, trazidos pelos artigos 23 e 32 do Estatuto da Juventude.

No dia seguinte, dia 31, o Secretário de Estado Buba Germano lançará os Indicadores Socioeconômicos do Estado da Paraíba e de Taperoá, tendo como finalidade, apresentar aos jovens os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e como os mesmos podem ser os agentes de mudança social, econômica e global, uma forma de mobilizá-los e aproximá-los da Agenda 2030, uma ação global para reduzir a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar os desafios das mudanças climáticas.

Segundo Josenildo Oliveira, Coordenador de Cultura, o evento tem como objetivo de conscientizar os jovens sobre o seu papel enquanto agente de transformação social, abrindo um debate sobre protagonismo jovem e os desafios da participação jovem na gestão democrática. No fim de cada dia terá apresentações musicais, a Banda de reggae, Basta Semear da cidade de Assunção e a Banda Jamboo da cidade de Taperoá.