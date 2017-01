Prefeitura Municipal de Taperoá oferece gratuitamente aparelhos ortodônticos e Ortopédicos dentários para a população

A Prefeitura Municipal de Taperoá, através do Setor de Saúde Bucal do Departamento de Saúde Municipal, continua a oferecer gratuitamente aparelhos ortodônticos e Ortopédicos dentários para a população. O benefício está sendo disponibilizado no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e já está em pleno funcionamento.

“O prefeito Jurandi mais uma vez saiu na frente em busca de melhorias para a população, Taperoá hoje é uma das poucas cidades do Brasil que disponibiliza o serviço de aparelhos dentários de forma gratuita, e isso é motivo de orgulho e benefício para a população ”, afirmou o Dentista responsável pelo serviço, Dr. Cássio Gadelha

Segundo o dentista, o fato de Taperoá possuir o CEO em pleno funcionamento e bons índices de atendimento foi condição importante para o município receber mais esta benfeitoria do Ministério da Saúde.

O atendimento para a ortodontia (colocação de aparelho) preventiva está direcionado para pacientes com idade de 4 a 12 anos. A ortodontia corretiva será para pacientes com idade entre 12 e 45 anos. Para iniciar o tratamento o usuário deve levar encaminhamento feito pelo dentista de sua unidade de saúde ou procurar diretamente o setor de Ortodontia no CEO