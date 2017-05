Preparatória para o Orçamento Democrático Estadual no Polo UAB em Taperoá

Nesta sexta-feira, dia 12/05/2017, aconteceu no Auditório da Universidade Aberta do Brasil, Polo de Taperoá, a preparatória para o Orçamento Democrático Estadual – ODE que acontecerá na próxima terça-feira, dia 16/05, às 19h00min horas na cidade de Assunção.

A representante do ODE, Cibelle Jovem Leal, ressaltou que: “o ODE é o instrumento que os cidadãos utilizam para participar das decisões do governo estadual sobre a melhor forma de aplicação do dinheiro público em suas obras e serviços”.

A preparatória contou com a presença do Poder Público Municipal, assim como, com a Sociedade Civil representada por membros do Assentamento José Moreira, da Associação Rural de Taperoá, da Associação de Catadores e de alunos e direção da Escola Estadual Melquíades Vilar.

Todos os presentes, em debate, decidiram juntos, as prioridades que o Município de Taperoá precisa de investimentos do Governo Estadual. A Coordenadora da Universidade Leiga do Trabalho – ULT/Taperoá, Alice Monteiro, falou sobre o caso emergencial que a Escola Estadual enfrenta. Já a Diretora da Escola Estadual, Sônia Barreto, explanou que os alunos da Escola estão fora de seu ambiente escolar, uma vez que as salas estão super lotadas, fazendo com que muitos alunos assistam aulas em uma casa alugada que fica em frente as instalações do Melquíades Vilar.

Diante do exposto, as prioridades levantadas e aprovadas por todos foram: Construção da Escola Técnica Estadual Melquíades Vilar, o asfalto que liga os dois Cariris, acesso de Taperoá à São José dos Cordeiros e a ampliação dos serviços do Hospital Geral de Taperoá.