Presidente da Câmara instala canos para aumentar a vazão da água no poço instalado no prédio

Com a seca que insiste em castigar a população de Taperoá e que ainda continua sofrendo com a forte estiagem da região. A vida dos moradores continua difícil com essa falta de água, no entanto, para minimizar a situação, a Câmara Municipal de Taperoá perfurou um poço há cerca de quatro anos atrás. Desde então, diariamente há uma grande retirada de água e com isso estava acontecendo certa demora para que a água do poço subisse até a caixa d´água, causando alguns transtornos e filas.

Preocupado com essa situação, o Presidente da Câmara, Macilon Melquíades, resolveu comprar uma encanação, como também aprofundou a bomba que puxa a água e juntamente com funcionários e moradores fez a instalação para que dessa forma, possa aumentar a vazão da água e beneficiar ainda mais aqueles que necessitam.

O objetivo da instalação dos canos, é para que a população necessitada de água não precisará enfrentar filas, pois não vai haver mais demora em abastecer e com isso, não acarretará transtornos.