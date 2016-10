Programa Cisternas nas Escolas chega à zona rural de Taperoá

As escolas rurais das comunidades de Lagoa de Onça, Acauã, Jatobá da Serra, Pedra D’água, Mineiro da Serra e Olho D’água, serão beneficiadas com o Programa Cisternas nas Escolas, uma ação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) em parceria com a Prefeitura Municipal.

O projeto-piloto foi desenvolvido em parceria com o Governo da Bahia e o Ministério da Educação (MEC) e prevê a construção de cisternas de consumo e outra para a produção de hortas em escolas municipais da zona rural no Semiárido.

A Ação Social Diocesana de Patos, uma das 30 organizações selecionadas para executarem as implementações do Projeto Cisternas nas Escolas, em parceria com a Articulação Semiárido brasileiro.

Cada cisterna terá a capacidade de captar e armazenar até 52 mil litros de água.

Recentemente, na comunidade Jatobá da Serra, em Taperoá, foi realizado um curso de capacitação voltado para pedreiros que participarão das construções de cisternas nas escolas da comunidade.

A ação tem como objetivo principal, garantir a qualidade das construções das tecnologias, bem como capacitar novos profissionais, como forma de oferecer mais possibilidades de trabalho e renda no campo.

Assim como nos dois programas de Acesso à Água – Cisternas e Segunda Água –, o MDS investe na construção de tecnologias sociais que captam água da chuva e também na capacitação e formação de professores, alunos e famílias para a convivência sustentável com o Semiárido.

A ideia do projeto Cisternas nas Escolas surgiu a partir da assinatura do Pacto Nacional Um Mundo para a Criança e o Adolescente do Semiárido assinado em 2007 pelo Governo Federal, governos estaduais e a sociedade civil organizada.

A iniciativa foi articulada pelo Fundo das Nações Unidas pela Infância (Unicef) para acelerar as ações e decisões políticas capazes de melhorar a vida de crianças que vivem nessa região.