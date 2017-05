Programação Cultural da Campanha Faça Bonito: Circo na Praça em Taperoá, no dia 26/05/2017

O Projeto “TrupeÇando”, do artista sumeense, Allan Barros, consiste em numa caravana de intercâmbio cultural através de um artista e seu Fusquinha, que é cenário, camarim e meio de levar uma mostra itinerante de teatro e circo, junto a mostra de cinema e interação com os artistas de cada localidade. Um festival ambulante!

O Palhaço Salsicha, personagem interpretado pelo Teatrólogo Allan Barros, estará em Taperoá no dia 26 e 27 de Maio, fazendo parte da Programação Cultural da Campanha Faça Bonito, Contra o Abuso e a Exploração Sexual, evento este, sendo realizado pela Prefeitura de Taperoá através da Secretaria de Bem Estar Social e o CREAS.

O Allan Barros informou para a redação do taperoa.com que o “espetáculo traz a tona a arte da palhaçaria através das aventuras de um palhaço viajante que brinca com técnicas circenses, tais como malabarismo, equilibrismo, mágica e gag’s, dentro do universo lúdico e desafiante do clown de rua, que necessita incrementar seus números para lidar com as novidades do mundo. Show para toda família que pode ser apresentado em praças públicas e demais espaços ao ar livre”.