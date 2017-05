Programação Cultural da Campanha Faça Bonito, Contra o Abuso e Exploração Sexual

A Prefeitura de Taperoá por meio da Secretaria de Bem Estar Social, realizará a Campanha Faça Bonito, contra o Abuso e Exploração Sexual, um mecanismo de proteção das crianças e adolescentes do Município.

Durante todo o mês de Maio, a equipe do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar e do Centro de Referência Especializado em Assistência Social realizaram a mobilização da Campanha em todas as escolas da rede pública de ensino, na cidade e na zona rural.

A Secretária de Bem Estar Social, Teresa Silva, definiu uma programação cultural, para a sexta feira, dia 26 de Maio de 2017. Às 15h30m acontecerá o Cortejo da Caminhada da Campanha Faça Bonito com a Banda de Música da Escola Estadual Melquíades Vilar, saindo da Prefeitura em direção à Praça João Suassuna. Chegando na Praça, acontecerá a Abertura da Culminância, Apresentações Escolares, Banda Marcial Maestro José Fernandes e Apresentações Teatrais e de Circo.