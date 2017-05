Programação Cultural da Campanha Faça Bonito: Grupo de Teatro “3 em 1”, em Taperoá, dia 26 de Maio

O Grupo de Teatro “Três em Um” estará em Taperoá, nos dias 26 e 27 de Maio, sendo mais uma das atrações artísticas da Programação Cultural da Campanha Faça Bonito, Contra o Abuso e a Exploração Sexual, evento este, realizado pela Prefeitura de Taperoá em parceria com a Secretaria de Bem Estar Social e o CREAS.

O Grupo “Três em Um”, formado em João Pessoa, dedicando-se ao estudo de formas animadas, dramaturgia do ator e à contação de histórias. Formado por Felipe Espíndola, Naiara Cavalcanti e Geibson Nanes.

Em Taperoá, será apresentado a peça “Segredo Segredíssimo”.

Sinopse;

Adriana é uma menina triste que tem um segredo segredíssimo. A sorte dela é que sua amiga Alice é muito esperta, e ao saber do segredo, deu a Adriana um conselho conselhíssimo. Adriana segue o conselho e sua vida muda para melhor. Livro infantil polêmico e inovador, já avaliado por educadores, e que vai dar o que falar. A autora toca delicadamente – mas com firmeza – na questão do abuso infantil. Destinado à educação infantil nas escolas públicas e privadas.