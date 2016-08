Programação oficial do Carnaval Lá no meu Taperoá é divulgada.

Acabamos de receber a programação oficial do Carnaval nesta quarta-feira (20), Pela Prefeitura de Taperoá através da secretaria de Cultura.

Haverá quatro dias de festa, o evento acontecerá de 06 a 09 de fevereiro e contará com 9 atrações, além de tradicionais concursos e blocos.

O prefeito Jurandi Gouveia contratou para o carnaval deste ano de 2016 as bandas Saia Justa, Tribala, Rebolice, Dj Marcílio, Barka Elétrica, Feitiço de Menina, Feras, Jambo e a Orquestra Honório Capiba.

“Mesmo com as dificuldades que estamos enfrentando pela seca, não podíamos deixar de realizar o melhor carnaval do Cariri Paraibano, todos os anos, a prefeitura faz de tudo para que o Carnaval de Taperoá reserve para os foliões uma programação cada vez melhor”, disse o prefeito Jurandi Gouveia.

“Nosso objetivo é proporcionar uma das melhores comemorações carnavalescas da região, atrair turistas de todas as cidades e apresentar sempre uma das melhores programações, o Carnaval de Taperoá além de ser um grande movimento cultural é também uma das festas mais esperadas do ano pelos Taperoaenses e amigos”, disse a secretaria de cultura Renata Pimenta.

Além das apresentações das bandas, o carnaval de Taperoá conta com a já famosa concentração dos paredões, o bloco Zé Pereira na abertura e fechamento do carnaval e o concurso das Virgens do Batalhão.