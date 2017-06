Projeto de Lei que estabelece remuneração para os servidores do SAMU foi aprovado

Na Sessão desta sexta feira (02/06), foi aprovado o Projeto de Lei vindo do Executivo Municipal, onde firma a remuneração dos funcionários efetivos do SAMU deste município.

Durante a reunião, também foram aprovados vários requerimentos, como as solicitações da vereadora Sileide Barreto, que usou a tribuna para pedir ao Executivo, a possibilidade da elaboração de um Projeto de Lei para rever os valores das diárias dos motoristas municipais, visto que as mesmas estão defasadas, como também explicações sobre a data do término das obras inacabadas na cidade, como: o calçamento e a Quadra Poliesportiva do Bairro São José, como também a escola que fica próxima a Creche Municipal.

O parlamentar Fábio Mota, usou a tribuna para solicitar a Direção do Hospital Geral de Taperoá, um médico Ortopedista e um Clínico Geral e uma ambulância para atender a demanda da nossa população.

Já o vereador Delmiro Júnior, conhecido como Já é, solicitou ao Executivo Municipal, um quebra mola na rua Antonio Noé de Farias.

O Secretário de Saúde Júnior de Preto, também esteve presente na Câmara Municipal, falando sobre as ações da Secretaria de Saúde, como também respondendo perguntas dos parlamentares sobre a situação da saúde no município.