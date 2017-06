Projetos de Lei e requerimentos são aprovados durante sessão na Câmara

Foi realizada na última sexta feira (19/06), mais uma sessão Ordinária nesta Casa Legislativa, onde vários requerimentos e Projetos de Lei foram aprovados.

O presidente da Câmara, Birino, fez um requerimento solicitando várias melhorias para a comunidade do Salgado, são elas: A construção de uma praça denominada “Praça Chico Francisco”, de um poço entre a capela de Santo Antônio e o colégio José Epaminondas, de uma passagem molhada, como também a recuperação da escola José Epaminondas, a revisão dos poços de Joca de Oliveira e Assis Barros e o funcionamento do dessalinizador.

O vereador conhecido como Chiquinho Patativa solicitou em plenário, um levantamento da situação hídrica das comunidades rurais de Taperoá para um melhor controle da água.

Já o vereador Ailton Paulo, apresentou o requerimento solicitando a presença da Banda Marcial de Taperoá para o evento evangélico “Só Jesus Salva” que acontecerá no dia 07 de julho as 18:30 hs na praça conhecida como “Praça das Pelotas”.

Os requerimentos foram aprovados por unanimidade.

Foram aprovados também, dois projetos de Lei vindos do Executivo Municipal: o Projeto de Lei que reinstitui o programa de Recuperação Fiscal de Taperoá – REFIS MUNICIPAL e o Projeto de Lei, onde tem por objetivo readequar a concessão do auxílio doença, restabelecendo quanto à necessidade de Perícia Médica pelo IPMT para fins de concessão do benefício.

O vereador Macilon Melquíades foi o autor do Projeto de Lei que denomina de Maria Alves da Silva, a passagem molhada inominada localizada no Pé da Serra, zona rural da cidade. O projeto também foi aprovado por unanimidade!