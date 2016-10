Próximo de competição nacional, karateca taperoaense segue em busca de patrocínios

O jovem Wesley tem 10 anos, é morador do bairro do Alto, em Taperoá, e pode ser a nova revelação do Karatê Paraibano. A jovem promessa já conquistou grandes resultados, como por exemplo o fato dele ser o atual bicampeão Paraibano no Kata na categoria de 10 a 12 anos.

Muito próximo de sua participação no Campeonato Nacional da modalidade, o jovem ainda segue na busca por patrocínios.

Wellington Tavares, pai, fã número um e maior incentivador acompanha a rotina do filho de perto e cuida para que ele se destaque na escola, com bom desempenho e nos treinos, acompanhado-o em todas as viagens e projetos. Entretanto, para dar continuidade à realização pessoal e profissional do filho, Wellington conta com o apoio da Prefeitura Municipal através de sua Secretaria de Bem Estar Social e de alguns amigos, mas com a chegada do campeonato Brasileiro que será realizado no estado da Bahia entre os dias 10,11 e 12 do próximo mês (novembro), a necessidade de mais patrocinadores também aumenta.

“Apelo para a sensibilidade da sociedade civil como também para os comerciantes locais, estamos buscando mais apoio por conta do próximo evento que já está para acontecer, sendo assim, peço que entrem em contato para esclarecermos as reais necessidades da Wesley”, acrescentou Wellington Tavares, pai do atleta.