Quase 88% das cidades da PB estão em situação de emergência por conta da seca, Taperoá esta entre elas.

O governo federal reconheceu, nesta segunda-feira (23), o estado de emergência em 170 cidades da Paraíba, renovado pelo governo do Estado em 13 de abril deste ano. A situação decorre da falta de água nesses municípios e é assinada pelo Ministério da Integração Nacional, no Diário Oficial da União. Veja aqui a lista de cidades.

Com o reconhecimento por parte do governo federal, o Estado poderá ter acesso de forma mais rápida a recursos para reduzir os problemas com a seca, não só para consumo da população, mas também para agricultura.

Em 26 de abril, o Estado prorrogou também a situação de emergência em outras 26 cidades da Paraíba, o que totaliza 196 municípios com problemas no abastecimento de água.

Com isso, quase 88% das 223 cidades da Paraíba estão em situação de emergência por conta da estiagem prolongada.