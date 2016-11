Secretaria de Educação realiza festa em homenagem aos Professores

A Prefeitura de Taperoá, através da Secretaria de Educação, reuniu nesta quarta-feira (15/11) todos professores da rede municipal de ensino para realizar uma grande festa em homenagem ao Dia do Professor.

O evento teve direito a, brincadeiras, brindes e muita música. A festa contou com a presença de toda a equipe da educação. A Secretária, Flaviana da Silva, se mostrou emocionada pelo momento e iniciou agradecendo a todos que se empenharam para que o evento pudesse ser realizado em grande estilo, e a satisfação em ver todos os profissionais reunidos naquele evento.

“Nesse momento em que refletimos o que temos feito e oferecido de bom ao nosso município, quero com muita satisfação parabenizar a todos por a passagem dessa data, estamos passando por um momento muito delicado em nossa cidade que é a crise hídrica, mais não podemos deixar passar em branco a homenagem a todos os profissionais da educação, e reafirmar minha confiança em cada um de vocês para fazermos nosso Taperoá crescer”, disse a secretária.

Ao longo da gestão do prefeito Jurandi Gouveia, a valorização da classe dos profissionais da Educação no Município tem sido prioridade, exemplo disso foi a conquista da Creche Municipal, Ônibus Escolar, lousa digital, notebooks, além de diversas ações que valorizam a classe como capacitação, distribuição kit escolar para todos os alunos da rede, recuperação de prédios escolares, além do mobiliário de qualidade entre outros benefícios a educação.