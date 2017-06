Secretaria de Educação realizou projeto para marcar o dia do Meio Ambiente.

A secretaria de educação realizou o Projeto “Nossa Escola tem Asas”, baseado no projeto do escritor Élcio Mário Pinto, no qual as Escolas Municipais foram “batizadas” pela natureza, tendo uma ave-símbolo para representar ambientalmente cada instituição.

Esse projeto teve como finalidade sensibilizar a comunidade escolar de todas as escolas municipais sobre a importância de preservar a natureza. Cada turma escolheu uma ave para representar a turma e estudaram tudo sobre a vida da ave escolhida.

No dia 05/06 (Dia do Meio Ambiente), todas as escolas municipais que se engajaram no projeto nos últimos dois meses contaram com a presença da comunidade escolar para eleger a ave-símbolo de cada escola.

Os alunos falaram da importância de fazer uma reflexão sobre as atitudes que tomamos com relação ao meio ambiente, da importância de preservação das árvores e das aves e defenderam a ave escolhida para cada turma.

Alunos chegaram a soltar pássaros para conscientizar e dizer NÃO as gaiolas, onde em discurso falaram que pássaro bonito é pássaro solto.

Finalizando o projeto toda a comunidade escolar (alunos, pais, professores, funcionários, gestores e equipe técnica) votou nos “candidatos” e elegeu a ave-símbolo de cada escola municipal.