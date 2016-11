Secretaria de Saúde comunica que serviço de Implantes Dentários continua no municipio

A Prefeitura de Taperoá através da Secretaria de Saúde iniciou no mês de Julho de 2016, o Projeto de Implantes Dentários que visa beneficiar a população que precisa deste importante serviço de saúde bucal.

Estivemos conversando com o médico cirurgião, Dr. Josuel R. Cavalcante, que nos alertou sobre a importância de ter uma saúde bucal de qualidade e a importância de ter todos os dentes. O procedimento de cada paciente será de implantar até 6 dentes, sendo dois por vez, devido ao processo de espera de cicatrização e de acordo com as condições de cada paciente.

A secretaria de saúde comunica que o serviço vai continuar sem nenhuma alteração e que todos que desejam ser beneficiados com o Projeto de Implantes Dentários devem obrigatoriamente passar por uma avaliação no Centro de Especialidades Odontológica (CEO), onde será feito o implante.