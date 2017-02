Secretaria Municipal de Assistência Social, realizara curso de corte e costura, gratuitamente.

A Secretaria Municipal de Assistência Social realizará por meio do Programa Bolsa Família, um curso de Corte e Costura destinado as gestantes que possuam inscrição no Programa Bolsa Família, as inscrições estão sendo realizadas no CRAS das 08 da manha as 11:00hs e das 14 hs às 17 horas.

O mesmo terá início no dia 06 de Março. Ao fim do curso as (os) participantes receberão o material produzido pelas (os) mesmas (os).