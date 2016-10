Secretaria municipal de saúde realizou a semana intensiva do “outubro rosa”

A Prefeitura Municipal de Taperoá, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou durante todo o mês de outubro atividades alusivas ao OUTUBRO ROSA, compreendendo em atividades nas Unidades Básicas de Saúde da Família – ESFS, bem assim, através do Núcleo de Atenção à Saúde da Família – NASF, voltadas a promoção da saúde da mulher e, em especial, da prevenção ao Câncer de Mama e do colo do útero, intensificando-as no DIA D 25 de outubro.

Foram realizadas atividades em todas as unidades da ESF pelos médicos e enfermeiras, informando às mulheres quanto ao autoexame da mama, além da realização do exame citológico e exame clínico da mama.