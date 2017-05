Semana do mei – Microempreendedor Individual no município de Taperoá

O prefeito Jurandi Gouveia Farias em parceria com o SEBRAE promoverá nesta segunda-feira, 08, a Semana do MEI. O evento contará com cursos, oficinas, palestras e consultorias sobre a área de empreendedorismo e tem como objetivo contemplar todos os microempreendedores do município.

A Semana do MEI acontecerá na Praça João Suassuna e as inscrições podem ser feitas gratuitamente no dia do evento.

“É importante empreender para desenvolver a vocação comercial de cada pessoa e ajudar o município a crescer”, destacou o Prefeito.

PROGRAMAÇÃO:

A abertura será às 9:00 horas com Atendimento Itinerante, Praça João Suassuna;

Às 16:00 horas; Orientação a Serviços Financeiros – CredAmigo; Oficinas, capacitações com carga horária de 04 horas-aula e certificado.

18:00 horas: Oficina “SEI Controlar o Meu Dinheiro”.

taperoa.com

Com ascom