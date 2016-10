” Só deu interior” Treze atletas são aprovados na seletiva do Botafogo-PB, um dos aprovados é de Taperoá

O último dia de seletivas contou com a presença do atacante Warley e do goleiro Michel Alves. Os atletas parabenizam os aprovados nas avaliações.

Botafogo realizou a etapa final das seletivas neste sábado, 29, no Centro de Treinamento da Maravilha do Contorno. Com um total de 832 inscritos. Um número quase três vezes mais do que o esperado, a equipe de Itamar Schulle e Ramiro, escolheram os 13 novos talentos que farão parte das categorias de base do Botafogo.

Foram quatro dias de avaliações até montar um elenco com 22 jogadores que fizeram o teste final, um jogo-treino contra os reservas do sub-19. Um total de aproximadamente 600 garotos passaram pelas peneiras.

Os escolhidos devem se apresentar ao clube no início de janeiro de 2017. Segue a lista dos aprovados na seletiva

.

Joanderson da Silva, atacante, nascido em 1998, da cidade de Cabedelo-PB

.

Erick Ferreira dos Santos, meia, nascido em 1998, da cidade de Sapé-PB

.

José Fábio Ferreira Pereira, meia atacante, nascido em 1999, da cidade de Sobrado-PB Gustavo Magno Lopes, meia atacante, nascido em 1999, da cidade de São José de Caiana-PB Gilberto Andrade, atacante, nascido em 1999, da cidade de Massaranduba-PB José Maurício Fernandes Ferreira, goleiro, nascido em 1998, da cidade de Araçagi-PB Pedro Henrique Félix Cavalcante, lateral-direito, nascido em 1997, da cidade de Mogeiro-PB Geandson dos Santos Mariano, volante, nascido em 1997, da cidade de Taperoá-PB Ramiel Pereira da Silva, atacante, nascido em 2000, da cidade de Água Branca-PB Leandro Jesus, atacante, nascido em 1992, da cidade de Espírito Santo-PB Obede Matias Ferreira, zagueiro, nascido em 1997, da cidade de Espírito Santo-PB Marcelino Neto, meia, nascido em 1998, da cidade de Emas-PB José Lúcio, volante, nascido em 1999, da cidade de Patos-PB

Secom