Sorteio define ordem das entrevistas com candidatos a prefeito de Taperoá

Representantes das coligações que concorrerão às Eleições 2016 na cidade de Taperoá, se reuniram, na manhã desta sexta-feira (26), na cidade de Serra Branca na sede da Rádio IND FM 107,7. Na ocasião, foi realizado um sorteio para definir a ordem dos candidatos que vão participar da série de entrevistas, durante o programa “Jornal do Meio Dia”.

Participaram o representante legal Herick Trajano e o advogado Marcos Dantas, ambos representando a coligação “Taperoá Segue Avançando”, e a cidadã serrabranquense, Maria do Socorro Nunes representando a coligação “Pra Reconstruir Taperoá”. Após o sorteio ficou definido que a entrevista dos candidatos vai começar com o candidato Deó, no próximo dia 19/09, no dia seguinte (20/09) será a vez do candidato George, e por fim, no dia 21/09 será a entrevista com o candidato Jurandi.

Ao término do sorteio nossa equipe de reportagem abordou os representantes das duas coligações que se fizeram presentes, porém apenas os representantes da coligação Taperoá Segue Avançando aceitaram falar com nossa reportagem: “Achamos que o fato de nossa coligação ter enviado seus representantes, demonstra o interesse de nosso candidato em mostrar o que fez e o que fará nos próximos 04 anos. Nossa coligação estar aqui se fazendo presente, demonstra nosso interesse por uma eleição baseada em propostas e no bom debate”, completou a representação da coligação Taperoá Segue Avançando.