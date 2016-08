Taperoá: Candidaturas de Jurandi Gouveia e Junior de Preto são homologadas

Durante a manha, tarde e início da noite desta sexta-feira (05) a cidade de Taperoá se concentrou com o vermelho da convenção do PMDB e partidos aliados que homologou as candidaturas de Jurandi Gouveia e Junior de Preto a prefeito e vice, respectivamente.

Teve também a confirmação dos candidatos a vereadores da coligação “Taperoá Segue em Frente”.

A coligação é composta pelos partidos PMDB, PDT, PSD, PSB, DEM, PROS e PCDOB, que juntos lançaram 20 candidatos a vereadores.

O evento foi marcado com um grande publico presente que fez questão de chegar de vermelho para mostrar o apoio à candidatura de Jurandi Gouveia e Junior de Preto.

Confira o nome dos candidatos a vereadores pela coligação “Taperoá Segue em Frente”:

ADELITA SOARES DE LIMA

AILTON PAULO DE SOUZA

ANTONIO VIEIRA DE QUEIROZ

ARNALDO CRUZ DE LUCENA

ELIZANGELA HILARIO DA SILVA

FÁBIO MOTA SOBRAL

FERNANDA CAMILO CORREIA CARIRI

FRANCISCO RONALDO BEZERRA VICTOR

GERSON ELIAS DE GOUVEIA

IVANILDO CARNEIRO DA CUNHA

JOSE ASSIS DE QUEIROZ

JOSE DE ASSIS PIMENTA JUNIOR

JOSÉ MACILON ALVES MELQUÍADES

JOSENILDA AMARO GOUVEIA

LUCIANO ARAUJO

MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA GOUVEIA

MARIA TEREZA

SALOMÃO MARINHO DE OLIVEIRA

SEVERINO JOSE DE BRITO

TEODOMIRO FERREIRA DOS SANTOS