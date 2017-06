Taperoá devolve sorriso e saúde à população com retomada do programa de implantes dentários

Através do trabalho do Prefeito Jurandi e do Secretário Municipal de Saúde, Junior de Preto, o município de Taperoá retomará nesta sexta (09/06) o programa de implantes dentários, este que sem dúvidas é o sonho de muitas pessoas. O projeto de implantes dentários pelo SUS faz parte do Programa Brasil Sorridente do Governo Federal, em parceria com o Governo Municipal e o CEO – Centro de Especialidades Odontológicas da cidade de Taperoá.

“Nós temos compromisso com a saúde, é uma das bandeiras desta gestão e a odontologia está diretamente envolvida nisso. Quando devolvemos a saúde bucal a uma pessoa, devolvemos não só saúde, mas também a autoestima, enfim, devolvemos o sorriso e em muitos casos a alegria de viver”. Observou o Secretário Junior de Preto.

Os pacientes com necessidade de implantes devem procurar o CEO – Centro de Especialidades Odontológicas levando seu cartão do SUS. Todos os cadastrados com necessidade comprovada serão atendidos.