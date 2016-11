Taperoá ganha 5 poços na zona rural e 2 caminhões pipas para abastecer a cidade

A Prefeitura, em parceria com o Exército Brasileiro e Governo do Estado da Paraíba, por intermédio do Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Cariri, Seridó e Curimataú (Procase) conseguiu a perfuração de 5 poços artesianos para as comunidades rurais do município.

Os poços serão perfurados nas seguintes comunidades: Assentamento José Moreira, Marcação, Mineiro da Serra e Mineiro da Volta e Caixa D’Água.

De acordo com o prefeito, Jurandi Pileque (PMDB), a medida chega em boa hora, visto que Taperoá enfrenta uma das piores secas de sua história, onde os mananciais estão praticamente sem água e os habitantes do campo são os mais prejudicados com a longa estiagem que perdura há aproximadamente 5 anos.

Abastecimento na zona urbana

O chefe do executivo Municipal informa ainda que a Prefeitura assinou um convênio com o Governo do Estado para aquisição de mais 2 caminhões pipas para abastecimento d’água na cidade.

“Estivemos, ao lado do secretário de agricultura taperoaense e vereador eleito, Chiquinho Patativa, reunidos com o secretário de Estado, João Azevedo, em João Pessoa, onde assinamos um convênio para a aquisição de 2 caminhões pipas, onde iremos utilizá-los no abastecimento da zona urbana. Agradeço a parceria e colaboração do governador, Ricardo Coutinho (PSB), que muito tem contribuído para o desenvolvimento de Taperoá”, elogia Jurandi.

taperoa.com

com ascom