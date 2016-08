Taperoá mais uma vez é destaque nos rankings que avaliam a gestão pública

Quando o assunto é transparência pública, o município de Taperoá vem se destacando repetidas vezes nas avaliações de órgãos importantes como a Controladoria Geral da União.

Desta vez Taperoá foi destaque em avaliação feita pelo jornal Folha de São Paulo. Através do “Ranking de Eficiência dos Municípios”, é possível saber quais prefeituras do país entregam mais saúde, educação e saneamento com menos recursos.

Segundo esse estudo, três entre cada quatro municípios do Brasil (76%) não são eficientes no uso dos recursos disponíveis para as áreas básicas de saúde, educação e saneamento.

Diante desses números preocupantes, Taperoá consegue se sobressair, pois na escala, nosso município aparece como “Eficiente”, o que diz que o dinheiro vem sendo bem aplicado.

Vale ainda destacar, que nosso município ficou à frente de municípios bem maiores da Paraíba, como é o caso de Santa Rita, Sousa e Cajazeiras.