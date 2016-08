Taperoá: Prefeitura inicia obra de pontilhão no Bairro São José.

A prefeitura municipal de Taperoá através da secretaria de infraestrutura, esta realizando a construção de um pontilhão dando acesso a Rua José Moreira.

O setor que a obra esta sendo realizada é no canal do Bairro São José, essa obra é uma continuação de um projeto abandonado por gestões passadas, atualmente a prefeitura vem realizando a construção com recursos próprios.

Com a construção do pontilhão os moradores vão ter mais acessibilidade não tendo mais que dar a volta pelo bairro para ter acesso ao centro da cidade.

O saneamento ainda é uma preocupação pelas prefeituras do cariri. A Prefeitura de Taperoá já realizou a Conferência sobre Plano Municipal de Saneamento Básico.