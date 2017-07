Taperoá sediará o I Seminário de Desenvolvimento de Infraestrutura e Políticas Públicas de Cultura e Turismo do Consórcio São Saruê

O evento será realizado no dia 28 de Julho no Auditório da Universidade Aberta do Brasil em Taperoá. Contará com a presença de lideranças políticas, de membros integrantes dos Segmentos Culturais e de Órgãos Fiscalizadores, a exemplo, de Conselhos Municipais de Cultura e Turismo das cidades consorciadas. O Secretário de Cultura do Estado da Paraíba, Lau Siqueira, também confirmou presença para compor a roda de conversa sobre os temas que serão discutidos no evento.

O I Seminário de Desenvolvimento de Infraestrutura e Políticas Públicas de Cultura e Turismo do Consórcio São Saruê tem como objetivo desenvolver o Plano do Circuito São Saruê, com atividades culturais e turísticas dos Municípios Consorciados, visando o desenvolvimento dessas atividades e como este plano está alinhado ao Plano Estadual de Desenvolvimento Cultural e Turístico.

“O encontro visa fortalecer a Ação do Estado no Planejamento e na Execução das Políticas Públicas Culturais, voltadas para as cidades membras do Consórcio, além dos limites, possibilidades e sugestões concretas para esse fortalecimento”, palavras do organizador do evento, Josenildo Oliveira, Coordenador de Cultura de Taperoá.