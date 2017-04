Taperoá Tem Cenário de Cinema, Roteiro de Cinema, Personagem de Cinema, Só Faltava o Cinema.

“O otimista é um tolo. O pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso.” Como era sabido esse Ariano Suassuna. Descobriu antes de todo mundo que Taperoá era uma cidade de filmes, livros, seriados e peças de teatro. Levou o Cariri paraibano para milhões de brasileiros. Enriqueceu as grandes telas com a gente linda do sertão.

Assim como Ariano, também somos realistas esperançosos. Realistas por termos certeza de que quem tanto inspira a sétima arte tem o direito de desfrutar dela. Esperançosos por acreditar que, depois da passagem do Cine Sesi por Taperoá, com mais de 3.200 espectadores, vai abrir uma sala de cinema permanente no município.

O projeto foi tão bem recebido que teve até bandinha de fanfarra, bandeiras na pracinha e capela iluminada. Tinha gente sentada nas poltronas, no tapete vermelho, no chão e até no céu. No céu? Como responderia o Chicó do Auto da Compadecida: “Não sei. Só sei que foi assim”.