Taperoaense destaque no Karatê busca apoio para competição na Bahia.

O senhor Wellington Rocha, pai do atleta Wesley, procurou nossa equipe de reportagem juntamente com seu filho, para falar das dificuldades em mantê-lo disputando competições e representando nosso município. Em entrevista, o pai do atleta falou das conquistas do pequeno Wesley. Recentemente ele saiu vencedor na competição estadual e tornou-se campeão Paraibano no Kata na categoria de 10 a 12 anos.

Mostrando desenvoltura, o atleta Wesley disse que se orgulha de levar o nome de Taperoá pelo Brasil a fora nas competições que participa. “Tenho muito orgulho de representar essa cidade”.

O pai do atleta fez menção ao apoio que têm recebido por parte do prefeito Jurandi. Segundo ele, o prefeito não vem medindo esforços para ajudar, porém o Sr. Wellington afirma que só com o apoio do empresariado local, será possível manter o pequeno Wesley competindo. “Infelizmente não disponho de recursos para levá-lo, se não a todas as competições, mas ao menos as mais importantes. Não é fácil para um pai admitir isto, mas com minha renda como autônomo, já faço milagres para manter viva a chama desse sonho dele, que por sinal têm mostrado resultados, e eu não estaria pedindo o apoio do comércio local, se ele não tivesse se destacando nas competições que tem participado”, concluiu o pai Wellington Rocha.

O foco de Wesley está voltado para o Campeonato Brasileiro, que será realizado no próximo mês de Novembro em Salvador/BA.

Lá serão 03 dias de competição, e o pai do atleta conta com a sensibilidade do comércio local, para que o pequeno possa ir e representar nosso município.

“Nossa esperança é sim a sensibilidade de todos, já que tem a inscrição, custos com transporte, parte física, alimentação e materiais esportivos” explica o pai do atleta.