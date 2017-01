Última chance: Inscrições do concurso público da Prefeitura de Taperoá são prorrogadas até 10 de janeiro

Quem deseja ingressar no serviço público encontra boas oportunidades no concurso da Prefeitura Municipal de Taperoá. Com 64 vagas para ampla concorrência e três para pessoas com deficiência, em cargos de todos os níveis de escolaridade, a seleção estende inscrições até o dia 10 de janeiro.

Segundo informações da Prefeitura, o adiamento ocorreu devido ao grande número de inscrições ainda não pagas e à procura recorde.

Com a prorrogação das inscrições, a data das provas também foi alterada, ficando marcada agora para o dia 12 de fevereiro de 2017. O concurso vai disponibilizar vagas para diversas áreas, como Medicina, Social, Serviços Gerais, entre outros cargos. As inscrições continuam sendo feitas pela internet, através do site www.educapb.com.br