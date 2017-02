Vereador Antonio Vicente, pede perfuração de poços e prefeito garante o pedido.

Nesta quarta-feira (08) o vereador Antonio Vicente esteve com o prefeito Jurandi Gouveia, onde tratou de vários assuntos, um deles foi à falta d’água e a crise hídrica que o município vem enfrentando.

“A conversa que tive com o Prefeito foi proveitosa o mesmo garantiu que vai atender as reivindicações, fiz o pedido de mais perfurações de poços na zona urbana e rural, para dar mais tranquilidade a nossa população que vive nos últimos anos “apreensivo” com a estiagem prolongada”, disse o Antonio Vicente.