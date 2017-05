Vereador Antonio Vicente, solicita instalação do PROCON em Taperoá.

O PROCON é o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, representado por uma fundação organizacional responsável por ajudar a mediar os conflitos entre os consumidores e os fornecedores de produtos e serviços.

Taperoá vem crescendo e tem um comercio atuante e consumidor cada vez mais esclarecido, com a instalação de um PROCON em nossa cidade, ajudara também, consumidores de cidades vizinhas.

“Andando pela cidade, encontramos muitas pessoas querendo fazer algum tipo de reclamação de instituições. Tomei a iniciativa de fazer um requerimento solicitando junto ao PROCON estadual a autarquia de proteção e defesa do consumidor na pessoa da Dra. Késsia Leliana, superintendente do órgão no estado, para que seja viabilizada a instalação de uma unidade do PROCON em Taperoá, para as pessoas de nossa região tenham onde reclamar”, disse Antonio Vicente.

O QUE FAZ O PROCON

A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) é um órgão destinado à proteção e à defesa dos direitos e interesses dos consumidores, exercendo as funções de acompanhamento e fiscalização das relações de consumo. O atendimento aos consumidores ocorre, preferencialmente, de modo presencial, mas nada impede que o PROCON disponibilize telefone, endereço eletrônico (e-mail) ou endereço para o envio de correspondência.

O consumidor pode acionar o PROCON antes mesmo de adquirir um serviço ou comprar um produto. Antes de assinar um contrato, por exemplo, ele pode procurar o atendimento eletrônico, que serve para esclarecer dúvidas.

Intermediando conflitos, cabe ao PROCON a busca de um acordo entre consumidor e fornecedor (lojas, empresas, etc.). Vale ressaltar que ninguém é obrigado a assinar um acordo, e, além disso, o consumidor deve sempre concordar com todos os termos apresentados. Por esta razão, apesar de não ser obrigatória, a presença de um advogado acompanhando o consumidor é sempre uma medida prudente.