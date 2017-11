Vereador fala de importância em construção de quadras esportivas

Estivemos nesta quinta-feira (16) falando com o vereador Antonio Vicente, onde um dos temas foi área de esporte e lazer para o município.

O parlamentar vem defendendo na tribuna da Câmara Municipal para que o poder público venha construir área de lazer e esporte em comunidades do município, um dos locais que o parlamentar falou em uma conversa descontraída com nossa reportagem foi à importância de uma quadra de esporte e lazer nas imediações dos conjuntos, Geraldo Noé, São Francisco e Mariz, para atender as comunidades.

“Todos sabem que venho lutando constantemente junto ao poder publico municipal para investir na nossa juventude. A pratica de esporte é um importante instrumento que promove saúde e bem-estar e integração social, com esse objetivo os jovens daquelas comunidades há muito tempo anseiam e reivindicam por um espaço adequado para a pratica de esporte que serviria também em apresentação de quadrilhas, grupos culturais e encontro festivo das comunidades, solicitei na tribuna que as comunidades rurais como Salgado e mineiro sejam beneficiadas” disse Antonio Vicente.